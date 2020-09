Deposito di rifiuti speciali a Sant’Arsenio. Scatta il sequestro dei Carabinieri Forestali

Continuano serrati i controlli del territorio da parte del Comando Stazione Carabinieri Forestali di Polla, agli ordini del Maresciallo Leoluca Fontanili, a tutela dell’ambiente e soprattutto della salute della comunità.

I militari hanno scoperto in via Annunziata a Sant’Arsenio un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. Il materiale sequestrato, in base all’art. 256, comma 1 e 2 del D.L. 152 del 2006, proviene da lavori edili effettuati sul territorio.

L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Non è la prima operazione simile messa in atto di recente dai Carabinieri Forestali della Stazione di Polla che, pochi giorni fa, a San Pietro al Tanagro hanno denunciato un uomo del posto scoperto a bruciare rifiuti speciali nella zona industriale del paese.

– Chiara Di Miele –