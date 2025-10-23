Un delicato intervento all’ospedale “Curto” di Polla salva la vista ad una bimba di 7 anni.

L’episodio di buona sanità è avvenuto nei giorni scorsi: la piccola, proveniente dalla Basilicata, è giunta al Pronto Soccorso insieme alla mamma e al papà dopo un incidente domestico che aveva provocato un grave trauma al bulbo oculare.

Immediato l’allarme e il pronto intervento dell’Unità Operativa di Oculistica, diretta dal dottore Alfonso Pellegrino, che ha permesso con un delicato intervento di chirurgia di salvare l’occhio sinistro alla piccola, senza comprometterne la funzione.

Dopo la corsa in sala operatoria e la prognosi riservata, un sospiro di sollievo con la notizia della buona riuscita dell’operazione svolta dai dottori Alfonso Pellegrino e Giulio Salerno.

La bambina aveva riportato un prolasso di materiale endobulbare: l’intervento tempestivo dell’équipe del dottore Pellegrino e la successiva ricostruzione del bulbo hanno permesso un’evoluzione clinica più che positiva permettendo il recupero della funzionalità dell’occhio.

La paziente è stata dimessa ed è attualmente sottoposta a controlli programmati per scongiurare eventuali complicazioni.

Una storia di buona sanità che sottolinea l’importante ruolo svolto dal personale medico del “Curto”: il dottore Pellegrino si è detto “soddisfatto per l’importante riuscita dell’operazione”, evidenziando l’instancabile lavoro di tutta la sua squadra al fine di portare avanti l’attività clinica del reparto.