Delfino spiaggiato sul Lungomare Colombo a Salerno. Messo in salvo dalla Guardia Costiera

Un delfino è stato messo in salvo ieri sera sul Lungomare Colombo a Salerno.

La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini che erano appena arrivati sul bagnasciuga del litorale per una battuta di pesca. Dopo aver notato l’esemplare di delfino mediterraneo hanno allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto per il salvataggio sono intervenute le squadre della Guardia Costiera di Salerno, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno, un veterinario dell’ASL e le Forze dell’Ordine.

Il mammifero dopo tanti tentativi non riusciva a riprendere il largo da solo ed è stato prelevato e portato su un natante della Capitaneria per poi essere liberato in mare aperto.

– Annamaria Lotierzo –