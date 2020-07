Decreto Rilancio e “Zone Rosse”. Se ne parla il 10 luglio a Sala Consilina con l’on. Piero De Luca

Venerdì 10 luglio alle ore 17.30, presso nell’Aula Magna della Scuola Primaria Statale dell’Istituto Comprensivo “Camera” in via Matteotti a Sala Consilina, si terrà un incontro con l’onorevole Piero De Luca per discutere dell’emendamento al Decreto Rilancio sulle “Zone Rosse” che erano state escluse dal provvedimento del Governo.

De Luca, deputato del Partito Democratico, è componente della XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) e del Comitato Parlamentare di Controllo sull’Attuazione dell’Accordo di Shengen, di Vigilanza sull’attività di EUROPOL, di Controllo e Vigilanza in materia di immigrazione.

Nel corso dell’incontro a Sala Consilina si approfondirà in merito al successivo emendamento unico approvato in Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati lo scorso 3 luglio che ha dato pari possibilità a tutte le ex “Zone Rosse” del Paese di accedere al sostegno economico e sociale messo in campo dal Governo.

– Chiara Di Miele –