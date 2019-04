Il Meetup Amici di Beppe Grillo di Sala Consilina fa sapere che, con il Decreto Crescita, arrivano quasi 870mila euro per i Comuni del Vallo di Diano. È il frutto della “Norma Fraccaro” contenuta nell’articolo 31 del Decreto legge Crescita, recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Lo stanziamento è rivolto alla realizzazione di opere destinate all’efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile.

In totale le risorse assegnate dal Ministero dello Sviluppo economico ammontano a 500 milioni di euro nell’anno 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, e verranno assegnate, entro il 25 aprile, a tutti i Comuni italiano in proporzione alla popolazione residente. Il calcolo del contributo è riferito, per la popolazione, ai dati ISTAT 2017:

50mila euro per i comuni fino a 5.000 abitanti;

70mla euro per i comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;

90mila euro per i comuni da 10.001 a 20.000 abitanti;

130mila euro per i comuni da 20.001 a 50.000 abitanti;

170mila euro per i comuni da 50.001 a 100.000 abitanti.

I comuni avranno la possibilità di investire in progetti di mobilità sostenibile, abbattimento delle barriere architettoniche, messa in sicurezza di edifici, strade e scuole. Le risorse potranno essere utilizzate per impianti a risparmio energetico negli edifici pubblici e per consentire l’istallazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda il Vallo di Diano, 50mila euro arriveranno ai Comuni di Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Pertosa, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza e Sassano; 70mila euro ai Comuni di Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla e Teggiano; mentre il Comune di Sala Consilina riceverà 90mila euro.

Per il Movimento Cinque Stelle”sostenere gli investimenti delle Amministrazioni comunali è il modo migliore per dare nuovo impulso alla crescita, far ripartire l’economia e migliorare la qualità della vita di milioni di cittadini“.

– Paola Federico –