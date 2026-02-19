Il Decreto bollette approvato ieri dal Governo ha provocato una “totale insoddisfazione” di Codacons.

Il Decreto prevede un bonus elettrico da 115 euro all’anno per le famiglie vulnerabili, cioè quelle con Isee fino a 10mila euro, che si aggiunge ai 200 euro già previsti, salendo così a 315 euro.

Secondo la Presidente del Consiglio dei Ministri “un artigiano o un piccolo ristoratore avrà una riduzione media di oltre 500 euro all’anno sulla bolletta elettrica e di 200 su quella del gas. Per le piccole e medie imprese di maggiori dimensioni il beneficio stimato cresce fino a circa 9mila euro all’anno per l’elettricità, 10mila euro all’anno per il gas. Arriviamo poi alle imprese più grandi, che potranno arrivare ad un taglio di oltre 220mila euro l’anno sul gas”

Secondo Codacons, invece, le misure così prospettate “non appaiono in grado di determinare un rapido calo delle bollette di luce e gas a carico degli italiani”.

“Il bonus deciso in favore delle famiglie meno abbienti è un palliativo che non risolve il problema del caro-energia in Italia – afferma l’associazione – stessa cosa dicasi per il contributo su base volontaria lasciato alla totale discrezione delle aziende energetiche. Interventi che incidono solo sul breve periodo senza apportare vantaggi alla intera collettività e al mondo delle imprese. Le altre misure approvate ieri non solo non forniscono adeguate certezze circa la capacità di tramutarsi in un reale abbattimento delle tariffe di luce e gas pagate da utenti e imprese, ma potrebbero anche scontrarsi con i veti di Bruxelles”.

In definitiva secondo Codacons “non si ravvisa nel decreto l’attesa riduzione strutturale della tassazione che vige sulle bollette e che pesa in media per il 30% sulla spesa energetica degli italiani”.