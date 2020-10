De Luca chiude le scuole in Campania. I sindaci: “Provvedimento insensato e controproducente”

L’ASMEL, Associazione che riunisce oltre 3.300 Comuni di tutta Italia, tra cui quasi tutti quelli campani, si schiera contro l’ordinanza del Governatore De Luca che chiude le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie fino al 30 ottobre.

“Le scuole sono l’ultima istituzione a dover chiudere – spiega Francesco Pinto, segretario generale ASMEL – finanche in stato di guerra. La soluzione di De Luca va al di là di qualsiasi logica. I dati ufficiali indicano che le scuole sono il luogo più sicuro contro i contagi, al pari dei posti di lavoro, tutti molto attrezzati al riguardo. Al contrario, sono i mezzi pubblici, dove la gente è letteralmente ammassata, la fonte di sicuro contagio. I titolari di bus privati, parcheggiati nelle autorimesse per assenza di clienti e turisti, sarebbero ben lieti di essere precettati, per potenziare il trasporto pubblico“.

L’ASMEL chiede che il Governo autorizzi i Comuni a intervenire con un provvedimento ad horas che indichi risorse e tariffe di rimborso.

“I Sindaci – insiste Pinto – come sempre, sapranno intervenire subito come in ogni occasione di emergenza”.

– Paola Federico –

