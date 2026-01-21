Il Comune di Caggiano organizza il Day CIE per agevolare i cittadini nel passaggio dalla carta di identità cartacea alla Carta di Identità Elettronica (CIE)

L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Si ci può presentare senza prenotazione. L’iniziativa è dedicata alla sostituzione delle carte di identità cartacee che dal 3 agosto prossimo non avranno più validità, con obbligo di passaggio alla CIE.

“Un’occasione utile e veloce per mettersi in regola e usufruire dei servizi digitali legati alla Carta di Identità Elettronica. Un sentito ringraziamento agli Uffici comunali per la disponibilità e l’impegno a supporto dei cittadini” scrive l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Modesto Lamattina.