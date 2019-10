Dario Vassallo, fratello di Angelo, sindaco di Pollica assassinato il 5 settembre 2010, ieri sera è stato ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, sul tema delle infiltrazioni mafiose nel Salernitano. Per l’occasione il fratello del “Sindaco pescatore” ha anche consegnato in Commissione un dossier di 430 pagine.

Vassallo è sicuro che sia stata la droga il principale movente dell’assassinio del fratello

Ha raccontato del drammatico giorno dell’omicidio di Angelo e di quando, arrivato sul posto, “intorno alla macchina di mio fratello ho contato 17 persone e una macchina con la stessa persona, la strada non era transennata e chiunque poteva accedere. Dalla perizia balistica e dall’autopsia scopriamo che Angelo era stato attinto da 9 colpi di pistola, sparati da 40 centimetri, e che il killer poteva essere in piedi o sul sellino di un motorino. Per nove anni ci avevano raccontato che era stato ucciso da 7 colpi di pistola, è gravissimo. Chiedo che si scopra la verità e di non essere preso per fesso, perché fesso non sono”.

Diversi gli sfoghi di Vassallo durante l’audizione che è durata oltre un’ora. Tra le persone citate anche Alfredo Greco, ex Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, che Dario accusa di non essersi adoperato per transennare adeguatamente il luogo del delitto e “per l’affronto fatto a mio fratello”.

Nell’audizione c’è stato spazio anche per Franco Alfieri, attuale sindaco di Capaccio Paestum e spesso citato da Dario Vassallo in questi mesi. Quest’ultimo, però, ha chiesto di secretare la diretta web dell’audizione.

E ha concluso:”Non mi fermo. Ho bisogno di dare alla mia vita un senso dopo la morte di mio fratello. Denuncerò lo Stato italiano alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per come sono stato trattato”.

– Chiara Di Miele –