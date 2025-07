Successo la scorsa domenica alle finali della World Cup Milano 2025 per Filomena Marmo.

L’atleta dell’Asd Danza e Ginnastica Kodokan, con la sua impeccabile performance nelle vesti di Pocahontas, davanti a 4.500 spettatori provenienti da ogni parte del mondo al Forum di Assago, ha fatto emozionare tutto il pubblico presente.

Per il secondo anno consecutivo Filomena ha partecipato alla Coppa del Mondo e ha avuto l’onore e il piacere di calcare la prestigiosissima pedana insieme alle più brave giovani ginnaste d’Italia. Si è esibita tra le grandi campionesse di Ginnastica Ritmica del momento, tra una finale e l’altra.

“Esperienza sicuramente indimenticabile per lei e per tutti noi! Bellissimo risultato per l’Italia che ha conquistato ben 5 titoli alla World Cup: tre ori, un argento e un bronzo” fa sapere la maestra Rosaria Bruno.