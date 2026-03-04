Gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno proceduto all’arresto di un 31enne dell’Honduras, per i reati di danneggiamento aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio e minacce aggravate.

L’uomo avrebbe danneggiato alcune postazioni informatiche, reso inutilizzabili i servizi igienici del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, nonché aggredito fisicamente e verbalmente il personale sanitario.