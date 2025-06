Daniele Faggiano è il nuovo Direttore Sportivo della Salernitana. Ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2027.

Faggiano è arrivato oggi in città per incontrare Maurizio Milan, l’amministratore delegato della società calcistica da poco retrocessa in Lega Pro.

Nato a Lecce, 47 anni, ha iniziato la carriera dirigenziale nei dilettanti (Ars et Labor Grottaglie e Manduria) ed è stato Direttore Sportivo del Noicattaro in Serie C2.

In Serie B e A è stato ds del Siena e successivamente ha lavorato con il Trapani, il Palermo, Genoa e la Sampdoria.

Nella stagione 2024/25 ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo del Catania in Serie C.