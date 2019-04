Un gruppo di registi e produttori televisivi provenienti dall’India meridionale è giunto a Caggiano accompagnato dal produttore esecutivo Angelo Viggiano per visitare i posti che nell’ottobre scorso hanno affascinato l’attore Kabir Bedi.

“Sull’onda della missione fatta con Kabir in giro per la Basilicata e Campania, i produttori e registi di Tollywood e Bollywood, case cinematografiche indiane, hanno deciso di fare una location scouting per individuare i luoghi più adatti alle riprese esterne di film – racconta Angelo Viggiano – Tra maggio e luglio le produzioni di Tollywood inizieranno le riprese di alcuni film e un cortometraggio proprio in queste zone. A settembre ci saranno riprese anche per la casa cinematografica Bollywood”.

Il team proveniente dall’India è stato accompagnato dal Vicesindaco di Caggiano Modesto Lamattina e dal Consigliere Pasquale Lamattina nel centro storico di Caggiano per visitare il Castello Normanno del Guiscardo, Palazzo Morone, Palazzo Bonito Oliva, Santa Venere e Palazzo Abbamonte.

Durante la giornata, i produttori indiani si sono spostati a Pertosa per visitare le Grotte di Auletta-Pertosa per poi giungere a Padula dove con l’ausilio dell’Assessore Filomena Chiappardo hanno visitato la Certosa di San Lorenzo.

“I produttori e registi sono entusiasti del nostro centro storico e dei posti del nostro comprensorio che hanno visitato – conclude il consigliere Lamattina – siamo lieti e orgogliosi di accogliere nei prossimi mesi l’intera produzione per le riprese di film”.

