Mascherine, smartphone e tablet per i pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale “San Luca”. È il regalo dell’ex Comandante della Compagnia del Carabinieri di Vallo della Lucania, il Capitano Mennato Malgieri.

Malgieri, attualmente in servizio a Padova, riuscirà a far arrivare il materiale direttamente al Presidio Ospedaliero vallese grazie all’iniziativa “Connessi alla vita sempre, ovunque e in allegria”, che prevede la distribuzione di materiale informatico in numerosi ospedali pediatrici italiani.

La consegna sarà effettuata, presumibilmente il 13 giugno, grazie ad una straordinaria staffetta tra volontari della Protezione Civile e della Croce Verde di Padova.

Grazie ai tablet e agli smartphone donati, i bambini potranno rimanere connessi con insegnanti e compagni di classe per tutto il periodo della degenza e svolgere i compiti in rete, ma anche guardare cartoni e giocare ai videogames.

– Paola Federico –