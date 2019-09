Dalle slot alle lotterie istantanee. Nel 2018 in provincia di Potenza giocati 320 milioni di euro

Nel 2018 in Basilicata sono stati giocati 524 milioni di euro, di cui 394 milioni vinti. Sono i dati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che hanno fatto un resoconto di tutte le giocate in Italia, dalle slot machine al Bingo, concorsi sportivi, scommesse ippiche, lotterie istantanee, Lotto, Superenalotto e Win For Life.

Nel Potentino 320 milioni giocati (239 quelli vinti), 99 i milioni di euro giocati a Potenza (46 per le slot machine). Nel Marmo Platano Melandro, a Vietri di Potenza 2 milioni di euro, di cui uno nelle slot machine e il restante con le lotterie istantanee. A Tito ben 8,5 milioni di euro, di cui circa 6 per le slot machine.

244mila euro a Savoia di Lucania (di cui 129mila per le lotterie istantanee) e 661mila euro a Satriano di Lucania (274mila per le slot machine). A Sasso di Castalda 138mila euro (quasi 100 per Lotto e lotterie istantanee). 634mila euro giocati a Sant’Angelo Le Fratte, con quasi 330mila euro per le lotterie istantanee. 1,5 milioni a Ruoti, con 950mila euro bruciati nelle slot machine. 2,5 milioni a Picerno (di cui 1,1 per le slot machine), 4,2 milioni a Muro Lucano (oltre 3 per le slot machine).

A Brienza giocati 1,8 milioni, a Bella 3,5 (2,5 per le slot machine). 1,6 i milioni giocati a Baragiano (quasi 1,3 per le slot machine), 2,7 a Balvano (di cui 1,3 per le slot machine quasi 710mila per le scommesse virtuali). Nella Val d’Agri, a Viggiano giocati 1,5 milioni (937mila euro nelle slot machine), a Tramutola circa 2 milioni di euro, con il Lotto il gioco dove si è investito di più (666mila euro). A Paterno 1,1 milioni di euro (450mila per le slot), 3,1 milioni a Moliterno (circa 2,2 per le slot machine), ben 17 milioni giocati a Marsicovetere (quasi 15 per le slot machine). 2,2 a Marsico Nuovo (1,6 per le slot machine), mentre a Guardia Perticara 876mila euro, 1,8 milioni a Grumento Nova e 2,5 milioni a Corleto Perticara (quasi 1,9 per le slot machine).

Nel Lagonegrese, a Lauria 7,2 milioni (3,6 per le slot machine) e 5,7 a Lagonegro (di cui 3,7 per slot machine). In Italia nel 2018 sono stati giocati 75 miliardi di euro.

– Claudio Buono –