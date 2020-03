Dall’ANPAS Nazionale un’auto ai volontari di Sassano per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Grazie alla capillare rete di Leasys Mobility Store in Italia, i mille presìdi delle associazioni iscritte all’ANPAS, impegnate su tutto il territorio nazionale nell’emergenza Coronavirus potranno contare su un valido sostegno nelle azioni quotidiane di consegna di farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi da casa.

ANPAS ha 130 auto a disposizione per spostare agevolmente personale impegnato nelle operazioni di sicurezza quali medici, infermieri, soccorritori e volontari.

Un’auto è arrivata anche all’associazione ANPAS di Sassano presieduta da Margherita Marra che in questi giorni è impegnata in prima linea nella distribuzione porta a porta di Dispositivi di Protezione Individuale, di generi di prima necessità, di farmaci oltre che nel sostegno in tutta una serie di attività a supporto della cittadinanza.

“Ringrazio vivamente il presidente di ANPAS Campania, Gianluca Zarra, per la sensibilità mostrata e il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino che in queste ore ci sta supportando insieme al Comune nella nostra attività a sostegno dei cittadini. Restiamo a casa e riusciremo a superare questa emergenza tutti insieme” afferma la presidente Marra.

“In momenti come questo, di grande sforzo da parte di tutti noi, ricevere l’aiuto concreto di FCA Bank e Leasys ci aiuta a portare avanti l’impegno non solo dal punto di vista operativo, per svolgere ancora meglio e in maniera ancora più efficace i nostri servizi, ma è anche e soprattutto un riconoscimento morale ed etico al nostro agire, che ci fa sentire davvero accomunati in questa emergenza – ha commentato Fabrizio Ernesto Pregliasco, Presidente nazionale ANPAS – A nome dei nostri centomila volontari, della nostra storia e delle comunità che andremo a servire, desidero ringraziare di cuore FCA Bank e i suoi preziosi collaboratori, che ci stanno fornendo il massimo appoggio per uscire quanto prima e più uniti da questo momento”.

