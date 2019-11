Dall’America a Sala Consilina. La storia delle star Teresa e Joe Giudice protagonisti di un reality show

Dal Vallo di Diano al New Jersey, per poi far ritorno nella propria terra d’origine insieme a tutta la famiglia.

E’ questa la storia di Teresa e Joe Giudice, coppia al centro dell’attenzione per il pubblico televisivo americano del reality show The Real Housewives of New Jersey, programma seguito da decine di milioni di persone in America e del quale Teresa è una delle protagoniste.

Sala Consilina ha da sempre custodito le radici della famosa coppia, che ha deciso di far ritorno alle origini insieme alle quattro figlie Gia di 18 anni, Gabriella di 15 anni, Milania di 13 anni e Audriana di 10 anni.

Ogni aspetto della vita di Joe e Teresa è costantemente sotto i riflettori, dalle tensioni di coppia alle vicissitudini giudiziarie d’oltreoceano, seguitissime dal folto gruppo di fan della coppia.

Delle vere e proprie star che hanno trascorso dei momenti difficili, ma che hanno saputo “rendere le cose migliori e andare avanti” come ha detto Joe lo scorso 27 ottobre durante un confronto televisivo in collegamento dall’Italia, mentre la moglie Teresa si trovava ancora in America ospite del programma Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Anche i social network sono sempre monitorati dallo staff del reality, che aggiorna costantemente in pubblico sulle notizie condivise dai membri della famiglia Giudice con i loro affezionati ammiratori.

L’intero viaggio di ritorno in patria è stato documentato dai protagonisti della vicenda, che hanno migliaia di follower sui vari social.

L’affetto dei fan non li ha quindi abbandonati neanche in questa fase, in cui sembra aver davvero inizio una nuova vita per tutti i componenti della famiglia Giudice.

