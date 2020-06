Dalla “Sefora Cardone Onlus” di Potenza oltre 3500 mascherine per 35 scuole africane

L’Associazione Sefora Cardone Onlus di Potenza ha attuato un progetto di solidarietà internazionale, in collaborazione con la “Foundation Erfan-Connaissance” e con la “Ecole Internationale Enfants du Monde” che operano nella città di Bukavu, nella Repubblica Democratica del Congo, a cavallo tra il Burundi e il Rwanda. Grazie a un sostegno economico elargito dalla Onlus saranno acquistate 3522 mascherine sanitarie di protezione individuale dal Covid-19.

Nello specifico 3342 dispositivi saranno destinati a bambini e bambine, ragazzi e ragazze di 35 scuole africane. La restante parte, in totale 180, andrà ai docenti e alle insegnanti che operano in questi istituti scolastici, che in totale sono 50 in tutta l’area. Ognuna di queste scuole dispone di due o tre classi, salvo qualche eccezione in cui si arriva a 7 classi. Con le 3522 mascherine si assicurerà una copertura complessiva di 35 scuole, pari al 70% della domanda di tutto il territorio africano coperto dalle attività della Scuola Internazionale “Enfants du Monde”.

La realizzazione di questo progetto di cooperazione internazionale si deve al fattivo rapporto di collaborazione che lega l’Organizzazione di Volontariato di Potenza e una coppia di amici, Bahá’í – Ahmad e Hayede Parsa, che operano già da diversi anni in quei martoriati Paesi dell’Africa centro-orientale. Dal 2011 l’Associazione Sefora Cardone Onlus sta sostenendo i progetti educativi degli scolari e degli studenti e quelli formativi degli insegnati che sono portati avanti dalla Fondazione “Erfan-Connaissance“ e dalla Scuola Internazionale “Enfants du Monde”.

Il successivo obiettivo è di poter dotare le 35 scuole, ora coperte con le mascherine, di appositi dispositivi di sanificazione delle mani all’ingresso dei plessi. Sarà possibile ottenere questo risultato solo attraverso il generoso sostegno economico che l’Associazione Sefora Cardone Onlus si augura di poter continuare a ricevere dai sostenitori e volontari che si riconoscono nella frase profetica di Bahá’u’lláh “La Terra è un solo Paese e l’umanità i suoi cittadini”.