Dalla Regione Campania oltre un milione di euro per la sistemazione della SP51 tra Padula e Montesano

Hanno avuto inizio da alcuni giorni i lavori di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento della Strada Provinciale 51, che collega il Bivio di Padula a Montesano sulla Marcellana, lavori finanziati dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 191 del 6.05.2019 per un importo di 1.248.342 euro.

Nella prossima settimana inizieranno anche i lavori di rifacimento del manto stradale.

Il progetto avrà come obiettivo il miglioramento dell’intero piano stradale del SP51b mediante risagomazione e pavimentazione, del sistema delle indicazioni e della circolazione stradale mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.

Le opere in cantiere si integrano perfettamente in un ampio ed articolato piano di tutela e difesa del suolo. Tutti gli interventi sono rispettosi dei centri abitati che la strada attraversa o lambisce.

Il sindaco di Padula, Paolo Imparato, ha colto l’occasione per ringraziare il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per “la continua attenzione ai territori periferici” e ringrazia, inoltre, il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi, per la “fattiva collaborazione con l’Amministrazione comunale di Padula nell’interesse dei cittadini delle due comunità amministrate“.

– Paola Federico –