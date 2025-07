L’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS), in attuazione della Delibera di Giunta regionale numero 86 del 24 febbraio, ha approvato con Determina dirigenziale numero 102 del 30 giugno la nuova procedura telematica per la presentazione delle domande di accesso al Voucher Sportivo per Minori per l’annualità 2025/2026.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Campania, ha l’obiettivo di sostenere le famiglie e garantire il diritto allo sport. Le finalità principali del Voucher sono: prevenire l’abbandono della pratica motoria, agevolare le famiglie con reddito medio-basso e favorire l’accesso allo sport per i minori con disabilità.

Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti in Campania con un ISEE che rientri nei seguenti parametri:

ISEE fino a 17.000 euro per i nuclei familiari con un massimo di tre figli ;

per i nuclei familiari con un ; ISEE fino a 28.000 euro per i nuclei familiari composti da quattro o più figli.

Il contributo massimo erogabile è di 400 euro per ciascun minore di età compresa tra i 6 e i 15 anni. Il voucher è spendibile esclusivamente presso le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) accreditate, il cui elenco sarà disponibile sulla piattaforma al momento della presentazione della domanda e le istanze possono essere presentate dal genitore/tutore del minore presente nel nucleo familiare.

La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente online fino al 31 luglio, tramite il servizio digitale dedicato “Domanda Voucher Sportivo Minori 2025/2026”. Il servizio è accessibile tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) al seguente link servizi-digitali.regione.campania.it/VoucherSportiviMinori.