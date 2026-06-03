Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania che ha esaminato e approvato, tra gli altri, una serie di provvedimenti in materia di sanità, fondi europei, lavoro, ambiente e attività produttive.

La Giunta ha approvato l’assestamento e la razionalizzazione della programmazione del PR FESR Campania 2021-2027, al fine di accelerare l’assorbimento della spesa già dall’annualità 2026, per tre distinti ambiti di competenza, individuando le operazioni “prioritarie”:

per la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca e Innovazione , un importo complessivo di oltre 69 milioni di euro;

, un importo complessivo di oltre 69 milioni di euro; per l’Ufficio Speciale Opere Pubbliche ed Interventi Strategici, oltre 293 milioni di euro destinati al programma di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Sarno e ulteriori 122 milioni di euro per i settori Ambiente, Cultura, Sport, Forestazione e Portualità ;

; per la Direzione Generale Risorse Strumentali, 53 milioni di euro, cui si aggiunge l’intervento per lo “Studentato presso l’Istituto Pontificio di Santa Chiara”, per un importo di oltre 2,5 milioni di euro.

Nell’ambito del PNRR – Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), la Giunta ha approvato l’aggiornamento dei quadri economici, rafforzando le dotazioni destinate alla formazione e ai tirocini extracurriculari e riducendo le linee a minore capacità di assorbimento, per prevenire il rischio di definanziamento delle risorse assegnate. Ha inoltre preso atto dell’Avviso del Ministero del Lavoro a valere sul FSE+ del PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, dando indirizzo alla predisposizione di una proposta progettuale per l’inclusione socio-lavorativa e l’empowerment delle donne migranti, per risorse complessive di oltre 3 milioni di euro. Le azioni riguarderanno l’inserimento delle vittime di tratta, grave sfruttamento lavorativo e violenza di genere, la qualificazione del lavoro domestico e di cura e l’inclusione delle donne migranti disoccupate e inoccupate.

La Giunta ha approvato il riordino funzionale dei Centri di Riferimento Regionali veterinari nell’ambito del Polo Integrato per le prestazioni di elevata complessità, la didattica e la ricerca in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Sono stati approvati gli schemi di Protocollo d’Intesa tra Regione Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II, ASL, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e, in un caso, ARPAC, per il funzionamento di sei Centri competenti in igiene urbana veterinaria, sicurezza del pescato, sicurezza alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva, biosicurezza e benessere animale, sanità animale ed emergenze veterinarie non epidemiche.

La Giunta ha preso atto delle risorse assegnate dalla Delibera CIPESS n. 32/2025, pari a oltre 2,2 milioni di euro, per il rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi, così ripartite:

2 milioni alle tre Aree Interne SNAI Alto Matese, Sele-Tanagro e Fortore-Beneventano ;

alle tre ; Circa 200 mila euro ai Comuni del Progetto speciale “Isole minori”.

E’ stato fissato l’avvio dei saldi estivi 2026 a sabato 4 luglio, per un periodo non superiore a 60 giorni, ricordando che le vendite promozionali non possono essere effettuate nei trenta giorni precedenti tale data.

“Con i provvedimenti di oggi diamo continuità a un’azione di governo concreta e misurabile. L’assestamento della programmazione del PR FESR ci consente di accelerare la spesa europea indirizzandola verso interventi prioritari e cantierabili, dalla mitigazione del rischio idraulico del Sarno agli investimenti in cultura, sport e infrastrutture. Continuiamo a investire sul lavoro e sull’inclusione, con il rafforzamento della formazione nell’ambito del Programma GOL e con misure dedicate all’inclusione socio-lavorativa delle donne migranti. Allo stesso tempo rafforziamo la prevenzione e la cura del territorio, dalla lotta agli incendi boschivi nelle Aree Interne e nelle isole minori al sostegno alle comunità colpite dal maltempo. È un metodo di lavoro che mette al centro i bisogni reali dei cittadini e la responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche” ha dichiarato il presidente della Giunta regionale Roberto Fico.