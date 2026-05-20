Dall’8 giugno al RESORT PETRASIA di Villammare CORSI DI ACQUAGYM – LE INFO
Info e prenotazioni:
Ida Rocco – 338 149 2032
Iscriviti al canale WhatsApp di Ondanews. Ricevi aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie.
Iscriversi è semplicissimo e gratuito: basta cliccare su questo link e successivamente cliccare sul tasto “Iscriviti”. E, se vuoi, puoi cliccare sulla campanella in alto a destra per attivare le notifiche.
Iscrivendoti al canale WhatsApp la tua privacy è al sicuro.
Il tuo numero non sarà visibile agli altri partecipanti.