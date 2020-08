Dall’1 al 3 settembre numerose opportunità per giovani artisti al Corso di formazione di Centro Musica Store

Dall’1 al 3 settembre Centro Musica Store di Laura Di Salvatore, con sede in via Nazionale a Padula, presenta il Corso di formazione artistica che si terrà presso il Grand Hotel Osman ad Atena Lucana.

La tre giorni di formazione è rivolta a cantanti solisti, band, musicisti e gruppi corali. A tenere le lezioni saranno quattro nomi d’eccezione: Maurizio Caridi (Marketing musicale, Management e Talent Scout), Gianni Testa (Approfondimento sulle produzioni musicali), Robert Steiner (Viaggio nel mondo del musical) e il Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchesta di Sanremo, Vocal Coach di Amici, Pequenos Gigantes e Tu sì que vales.

“E’ un mega evento in cui ci sarà tanta formazione ma sceglieremo anche giovani talenti da poter proporre ad alcuni talent televisivi nazionali ed internazionali – annuncia, in particolare, Gianni Testa – e vi saranno anche, qualora lo ritenessimo opportuno, delle proposte discografiche per i partecipanti“.

I quattro professionisti non vedono l’ora di incontrare i partecipanti del Corso di formazione artistica per ripetere il grande successo del precedente corso organizzato da Centro Musica Store in inverno. Il Maestro Campagnoli, così come Maurizio Caridi, Robert Steiner e Gianni Testa, invita tutti ad iscriversi al più presto alla tre giorni pensata da Laura Di Salvatore. Tutto si svolgerà in assoluta sicurezza, in una delle più belle ed efficienti strutture ricettive del Vallo di Diano, in un incantevole scenario e, soprattutto, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia sanitaria.

Per maggiori informazioni e per iscriversi fin da ora al Corso di formazione artistica è possibile rivolgersi direttamente alla sede di Centro Musica Store in via Nazionale 14 a Padula, scrivere all’indirizzo centromusicapadula@libero.it, telefonare ai numeri 0975/74169 – 338/5060246 e seguire Centro Musica Store su Fb e Instagram.

– Chiara Di Miele –