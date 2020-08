Dall’1 al 3 settembre il Corso di formazione artistica del Centro Musica Store di Padula.Aperte le iscrizioni

Centro Musica Store di Laura Di Salvatore, con sede in via Nazionale a Padula, presenta il Corso di formazione artistica che si terrà dall’1 al 3 settembre presso il Grand Hotel Osman ad Atena Lucana.

La tre giorni di formazione è rivolta a cantanti solisti, band, musicisti e gruppi corali. A tenere le lezioni saranno quattro nomi d’eccezione, già ospiti del precedente evento organizzato da Centro Musica per i giovani talenti del Vallo di Diano, del Cilento, del Golfo di Policastro, della Basilicata e della Calabria che ha riscosso un grande successo.

Saranno infatti presenti Maurizio Caridi (Marketing musicale, Management e Talent Scout), Gianni Testa (Approfondimento sulle produzioni musicali), Robert Steiner (Viaggio nel mondo del musical) e il Maestro Enzo Campagnoli, Direttore d’Orchesta di Sanremo, Vocal Coach di Amici, Pequenos Gigantes e Tu sì que vales.

Per maggiori informazioni e per iscriversi fin da ora al Corso di formazione artistica è possibile rivolgersi direttamente alla sede di Centro Musica Store in via Nazionale 14 a Padula, scrivere all’indirizzo centromusicapadula@libero.it, telefonare ai numeri 0975/74169 – 338/5060246 e seguire Centro Musica Store su Fb e Instagram.

– Chiara Di Miele –