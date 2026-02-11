Dalle radici nel nostro territorio ai grandi palcoscenici nazionali. Helios S.p.A. sarà presente a KEY – The Energy Transition Expo, l’evento di riferimento per l’energia e l’efficienza energetica che si terrà alla Fiera di Rimini dal 4 al 6 marzo.

Per l’azienda valdianese e per i suoi clienti è importante perché crescere a livello nazionale permette di portare soluzioni sempre più innovative, solide e sostenibili direttamente nelle case e aziende.

“Siamo grandi per servirvi meglio, ma con l’attenzione di sempre verso la nostra comunità. Venite a trovarci per scoprire le novità sul futuro dell’energia!” è l’invito di Helios.

Sarà presente nel Padiglione A7 – Stand 227 (Settore EFFI) dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini.

