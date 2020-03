Dal male al ritorno in campo. La storia di Pierpaolo Di Senso, calciatore 34enne di Bella

Dopo aver vinto la partita più difficile della sua vita battendo un male, è ritornato in campo a giocare a calcio come solo lui sa fare.

Pierpaolo Di Senso, 34enne con un recente passato in Serie D con le maglie di Picerno, Potenza e Francavilla sul Sinni, in questo periodo ha dimostrato tutta la sua forza e determinazione. E’ emozionante e piena di forza la storia del calciatore bellese, raccontata anche su Rai 2 all’interno della rubrica del Tg2 “Tutto il bello che c’è”, nel servizio del giornalista lucano Antonio Coronato.

Conosciuto da tutti come un ragazzo umile, buono, rispettoso, circa un anno e mezzo ha fa scoperto la sua malattia e con il sostegno della moglie Rossana e del piccolo di casa, sempre al suo fianco, ha affrontano un lungo percorso che lo ha sottoposto a stress continui e a tantissime paure.

“Purtroppo quando accadono determinate cose – ha dichiarato Pierpaolo Di Senso – non puoi fare altro che affrontarle con la giusta determinazione. Non puoi piangerti addosso, alternative non ce ne sono, solo quella di combattere”.

Da sempre, però, familiari ed amici in campo e fuori lo hanno sostenuto. “Sono esperienze – ha aggiunto Di Senso – che ti danno tanta forza, ti fanno capire quali sono le cose importanti e le persone sulle quali contare, senza le quali non puoi fare a meno, la famiglia, gli amici e le tante testimonianze di affetto fanno il resto e ti fanno capire che non sei solo. Durante le terapie vengono meno tante cose, ma non bisogna mai perdere il sorriso. Poi Dio decide quello che sarà, ma bisogna giocare questa partita fino all’ultimo minuto, senza avere rimpianti e paure”.

Il 19 dicembre scorso ha pubblicato su Facebook la foto del referto medico che annunciava la fine del suo incubo dopo la visita nucleare. Ha ricevuto la chiamata di Mario Grande, presidente della Vultur Rionero. Ed è tornato a calcare i campi di calcio con la maglia bianconera.

Nella squadra ha ritrovato i tanti amici che lo hanno sempre sostenuto. Una bellissima storia. Insegna che, anche nei periodi più bui come quello che l’Italia sta attraversando, si può superare tutto con la speranza, forza e determinazione.

