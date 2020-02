Dal Festival di Sanremo al Centro Musica Store. Il Maestro Campagnoli a breve nel Vallo di Diano

A breve sarà nuovamente protagonista di un progetto di Centro Musica Store a Padula Scalo il Maestro Enzo Campagnoli, che in queste sere sta dirigendo l’Orchestra del 70° Festival di Sanremo. Originario di Afragola, è senza dubbio tra i più energici dell’importante palcoscenico musicale e dirige la performance artistica di Elettra Lamborghini, cantante in gara per questa edizione molto seguita dal pubblico e che sta facendo registrare notevoli percentuali di share.

“Il Maestro Campagnoli, da sempre vicino al Centro Musica Store, – dichiara la titolare dello store musicale, Laura Di Salvatore – sarà a breve di nuovo in nostra compagnia, insieme a tutti i Maestri che già hanno collaborato con noi e ad altri nuovi, per un importante progetto volto, come sempre, alla formazione dei giovani talenti del territorio. Sono in tantissimi a supportare Campagnoli e lo faranno anche nel nostro prossimo appuntamento in programma. A breve vi comunicheremo tutti i dettagli per poter partecipare e speriamo sarete in tanti come è successo per l’ultimo WorkShow al Grand Hotel Osman di Atena Lucana“.

Il curriculum del Maestro Campagnoli è brillante, costellato da una serie di importanti obiettivi raggiunti. Tra i musicisti e Direttori d’orchestra più apprezzati nel panorama nazionale ed internazionale, vanta collaborazioni con artisti del calibro di Mario Merola, Riccardo Cocciante, Liza Minnelli, Ron, Ivana Spagna, Serena Autieri.

Nel 2016 ha ritirato in Campidoglio il Premio Personalità Europea come “Direttore d’Orchestra dell’anno“. E’ molto attivo anche in televisione e, oltre a dirigere l’Orchestra di Sanremo, è stato insegnante, arrangiatore e direttore d’orchestra nel programma “Amici” di Maria De Filippi e responsabile musicale di “Pequeños Gigantes”.

– Chiara Di Miele –