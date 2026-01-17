Si è svolto ieri a Potenza il consueto appuntamento annuale con i Premi CONI, destinati ad atleti, progetti sportivi, dirigenti e tecnici che si sono distinti per meriti sportivi, organizzativi e dirigenziali nella stagione 2024/2025.

In particolare sono stati premiati gli atleti delle classi Giovanili e Seniores che si sono distinti conquistando medaglie ai Campionati Italiani, Europei e Mondiali.

Protagonista è stata la FIJLKAM che ha ricevuto 7 premi tra Judo, Lotta, Karate e Pankration e di questi 5 sono andati agli atleti della Kodokan Lucania. Presente anche il Presidente Giuseppe Attico.

Hanno ricevuto il riconoscimento Alessia e Viki Amendola, Niko Rizzo nei Senior e Antonio Soccodato e Antonio Pio Marmo nelle Giovanili. Miglior tecnico Nazionale della Regione è Michele Amendola.

“Un ringraziamento va ai nostri Presidenti di settore Raffaele Lopardo per il Judo e Fabrizio Clinco per la Lotta, al Presidente Regionale del CONI Basilicata Giovanni Salvia e a tutta la Giunta per aver conferito ai nostri atleti questi importanti riconoscimenti. Nel mese di febbraio seguiranno ulteriori riconoscimenti per i risultati del 2025” commenta soddisfatto il Maestro Pietro Amendola.