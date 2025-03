L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla torna con la sua iniziativa primaverile “Bentornata Gardensia”, giunta alla ventesima edizione e patrocinata dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 marzo sarà possibile sostenere la ricerca scegliendo tra ortensie e gardenie.

I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla, una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. E’ una delle malattie neurologiche più gravi ma anche più comuni. Spesso provoca disabilità, anche grave. È imprevedibile, variabile e non se ne conoscono le cause.

Tra le patologie correlate vi è la neuromielite ottica (NMO), che ha un quadro di bisogni e di interventi sanitari e socio-assistenziali assimilabili alla sclerosi multipla.

Si potrà contribuire anche donando con un sms solidale al numero 45512.

Per ogni ulteriore informazione sull’iniziativa nazionale e sulle attività di ricerca dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla consultare il sito www.aism.it

CLICCA QUI per scoprire tutte le piazze del salernitano e del potentino che aderiscono all’evento.