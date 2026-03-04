Dal 6 all’8 marzo nel salernitano e nel potentino torna Gardensia per la ricerca contro la sclerosi multipla
Per la Giornata Internazionale della Donna torna nelle principali piazze italiane Gardensia, l’iniziativa che aiuta a sostenere la ricerca scientifica.
L’acquisto di un’ortensia, una gardenia o di entrambe potrà aiutare la ricerca scientifica e garantire i servizi sul territorio per le persone con sclerosi multipla e patologie correlate che colpiscono le donne.
Le piante sono disponibili in tante piazze del salernitano e del potentino.
CLICCA QUI per scoprire dove trovare le piante il 6, 7 e 8 marzo.