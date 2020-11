Dal 29 novembre cambia la Messa. Ecco tutte le modifiche apportate dal nuovo Messale

Tra le novità quella del Padre Nostro in cui la frase “non abbandonarci alla tentazione” sostituirà “non ci indurre“.

Per quanto riguarda la modifica apportata alla traduzione della nuova frase del Padre Nostro, tempo fa fu proprio Papa Francesco a spiegare: “Sono io a cadere, non è Lui che mi butta nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa questo, aiuta ad alzarsi subito. Chi ci induce in tentazione è Satana, è questo il mestiere di Satana. Quando Satana mi induce in tentazione tu, per favore, dammi la mano, dammi la tua mano“.

Inoltre quando si dice “e rimetti a noi i nostri debiti” verrà aggiunta la parola “anche” alla frase “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori“.

Finora nel “Confesso” il sacerdote si rivolgeva soltanto ai fratelli, mentre con il nuovo Messale la preghiera inizierà con “Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle…“. Le “sorelle” saranno citate in ogni passaggio della messa in cui ci si rivolge ai fratelli.