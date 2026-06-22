Dal 26 al 28 giugno – Al Cinecittà World Bud Spencer Tribute, l’evento dedicato a Bud Spencer a 10 anni dalla sua scomparsa
Cinecittà World rende omaggio a una delle icone più amate del cinema italiano.
In collaborazione con la famiglia Pedersoli, Bud Power
e The Bulldozers – il fan club internazionale di Bud Spencer e Terence Hill –
dal 26 al 28 giugno il Parco si trasforma
in un gigantesco set a cielo aperto per Bud Spencer Tribute,
l’evento internazionale più grande dedicato a Bud Spencer
a 10 anni esatti dalla sua scomparsa.
Saranno tre giorni di festa tra attrazioni, musica dal vivo,
spettacoli inediti, stunt show, ospiti speciali,
emozioni e ricordi che accompagneranno il pubblico
dal mattino fino a notte.