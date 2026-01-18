Venerdì 23 gennaio le reliquie di Santa Bernardette giungeranno nella comunità della Diocesi di Vallo della Lucania. Provenienti dal Santuario di Lourdes, saranno accolte nelle parrocchie di Agropoli, Vallo della Lucania e Capaccio Paestum.

Il programma di venerdì 23 prevede alle 9.00 l’accoglienza delle reliquie presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie di Agropoli e a seguire la Santa Messa e l’adorazione eucaristica seguita dalla preghiera dell’Angelus alle ore 12. Inoltre, alle 15 si terrà la Via Crucis meditata e a seguire il Rosario. Alle 18.00 la celebrazione eucaristica terminerà con la fiaccolata aux flambeaux.

Il giorno seguente, sabato 24 gennaio, i resti di Santa Bernadette faranno tappa a Vallo della Lucania presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, si svolgerà la processione aux flambeaux fino in Cattedrale dove si svolgerà la Messa solenne.

Domenica 25 gennaio le spoglie raggiungeranno la Parrocchia di San Vito a Capaccio Scalo con le celebrazioni eucaristiche alle 8.00, alle 11.00 e alle 17.30, a cui seguirà la processione aux flambeaux lungo alcune strade della città.