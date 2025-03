Papà in salute, famiglia serena!

Prenota un check-up completo (60,00 €) dal 16 al 22 marzo

Un papà in forma è il miglior regalo per la sua famiglia!

Non dimentichiamoci però della mamma, per lei e per tutte le donne

un check-up completo domenicale al costo di 45,00€

info e appuntamenti: 0975 74208 – info@laboratoriobiochimica.it

SEGUICI SU FACEBOOK

SEGUICI SU INSTAGRAM

www.laboratoriobiochimica.it