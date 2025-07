Dal 16 al 19 luglio nell’Auditorium Don Bosco di Polla si terrà lo Stage nazionale ed europeo di perfezionamento vocale e musicale organizzato dal Campus Musicale e dello Spettacolo di Gerardo Costa e Vittoria Benvenga.

Il 19 luglio alle 21.00 l’esperienza formativa si chiuderà con un concerto dal vivo.

Un’occasione imperdibile per cantanti (studenti, semi-professionisti e professionisti), performer, insegnanti di canto e musicisti che vogliono vivere quattro giorni intensivi di alta formazione artistica, sotto la guida del Maestro Fabio Lazzara.

Un evento di alto profilo, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, nato per valorizzare talento, visione artistica e competenze musicali. Lazzara condurrà lo stage con l’obiettivo di realizzare, in soli quattro giorni, un grande concerto dal vivo finale.

Durante lo stage si lavorerà su: emissione vocale e stile musicale, fraseggio e qualità vocale per solisti e coristi, uso della voce in orchestra, musical e grandi cori, contaminazioni musicali e ricerca espressiva, arrangiamenti vocali e musicali personalizzati, tecniche vocali applicate alla performance.

Il concerto finale sarà eseguito interamente dal vivo, con accompagnamenti musicali che potranno prevedere un solo strumento dal vivo, più strumenti per una versione riarrangiata del brano da eseguire o basi musicali adattate o riarrangiate per valorizzare ogni performance.

Il corso, arrivato alla terza edizione, è rivolto a principianti, semi-professionisti e professionisti della voce e della musica provenienti da tutta Italia, per esaltare le qualità di ciascun artista, offrendo strumenti concreti e professionali per affrontare con sicurezza la preparazione di uno spettacolo o di una performance musicale in tempi reali e con standard professionali. Ogni partecipante avrà l’opportunità di lavorare e andare in scena, immerso in un clima di condivisione, rigore e passione tipico dei grandi ambienti musicali internazionali.

Per informazioni e iscrizioni: Vittoria Benvenga 329/4788383 – 329/4059204 – campusmusicaespettacolo@gmail.com