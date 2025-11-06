Anas ricorda che nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali e dei Raccordi Autostradali campani maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale.

Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: il Raccordo Autostradale “di Avellino” (RA2) dallo svincolo di Montoro Inferiore (km 13,700) allo svincolo di Atripalda/innesto con la Strada Statale 7bis (km 30,440), il Raccordo Autostradale “di Benevento” (RA9) dall’altezza del casello autostradale di Benevento della A16 (km 0,000) allo svincolo di Benevento Est (km 12,500), la strada statale 19 “delle Calabrie” dal km 26,570 al km 67,360, ovvero dalla intersezione con la Strada Regionale ex SS488 all’intersezione con il centro abitato Sala Consilina e dall’intersezione con Contrada Fonti (km 78,170) fino al confine regionale (km 102,170), la Strada Statale 19/Ter “Dorsale Aulettese” dall’intersezione col Raccordo Sicignano-Potenza (km 0,000) all’intersezione con la SS19 al km 54,000 (km 14,152), la Tangenziale Ovest di Benevento (SS752) dall’intersezione con la SS7 “Appia” (km 0,000) fino all’innesto con la SS372 “Telesina” (km 5,200), la Strada Statale 87 “Sannitica” dallo svincolo Zona Industriale-Torrecuso (km 78,573) fino al confine regionale (km 105,850), in provincia di Benevento, la Strada Statale 372 “Telesina” dallo svincolo Dragoni (km 20,000) fino a Benevento Est (km 71,140), la Strada Statale 212 “della Val Fortore” dallo svincolo di Benevento Ovest (km 0,00) allo svincolo di Pietrelcina (km 5,700) e dallo svincolo di Pietrelcina (km 5,700) fino alla rotatoria con la SP Beneventana (km 21,274) e dallo svincolo SS369 (km 25,317) fino al confine regionale (km 49,670), in provincia di Benevento, la Strada Statale 212/Var “Variante di Pietrelcina” dallo svincolo di Pietrelcina (km 5,700) fino alla rotatoria con la Strada Provinciale “Beneventana” (km 21,274), la Strada Statale 369 “Appulo Fortorina” dal confine regionale (km 7,200) fino allo svincolo con la SS212 (km 53,000) in provincia di Benevento, la Strada Statale 90/bis “delle Puglie” dall’innesto con la SS372 presso lo svincolo di Benevento Est (km 2,650) fino all’innesto con la SS 90 “delle Puglie” presso la Stazione di Savignano (km 45,300), in provincia di Avellino.

Inoltre l’obbligo riguarderà la Strada Statale 90 “delle Puglie” dall’innesto con la SS7 “Appia” (km 0,000) fino all’inizio del centro abitato di Ariano Irpino (km 18,350) e dalla Galleria Maddalena (km 22,540) fino a località Martiri (km 25,000) e dalla fine del centro abitato di Ariano Irpino (km 27,000) fino al confine regionale (km 48,320), la strada statale 90 Dir “delle Puglie” dall’innesto con la SS90 “delle Puglie” (km 0,000) fino all’innesto con la ex SS91 presso località Doganelle (km 4,780), la Strada Statale 90 Var “Variante di Grottaminarda” dall’innesto della rotatoria con la SS90 “delle Puglie” in località Fontana del Re (km 0,000) fino all’innesto con la rotatoria con la ex S.S. 91 in Località Bivio di Sturno (km 5,738), la Strada Statale 303 “del Formicoso” dall’intersezione con via Melfi (bivio per Fontanarosa, km 2,550) fino all’intersezione con la Strada Statale 425 e la strada provinciale ex SS303 (km 20,084), in provincia di Avellino, la Strada Statale 425 “di Sant’Angelo dei Lombardi” dall’intersezione con la statale 400 (km 0,000) fino all’intersezione con la strada statale 303 e la Strada Provinciale ex SS303 (km 8,325), in provincia di Avellino, la Strada Statale 400 “di Castelvetere” dall’intersezione con la Strada Statale 425 (km 29,400) fino all’intersezione con la ex Strada Statale 7 (km 36,190), in provincia di Avellino, la Strada Statale 401 “dell’Alto Ofanto e del Vulture” dal confine regionale (km 36,770) all’innesto con la SS7 “Appia” a Sant’Andrea di Conza (km 37,250), in provincia di Avellino, la Strada Statale 7 “Via Appia” da Venticano-Castel del Lago (km 278,800) fino al confine regionale (km 389,800), la strada statale 7dir/C “Via Appia” dall’innesto con la strada statale 7 (km 12,000) all’innesto con la Strada Statale 7 ed innesto con la Strada Statale 401-confine regionale (km 24,335); la Strada Statale 691 “Fondo Valle del Sele” in prossimità dello svincolo di Colliano (km 10,000) fino alla intersezione con la Strada Statale 7 dir/c nel territorio comunale di Lioni (km 31,100), in provincia di Avellino, la Strada Statale 91 “della Valle del Sele” dall’innesto con la Strada Statale 91 Racc. (km 108,790) fino al comune di Campagna (km 128,590), la Strada Statale 7bis “di Terra di Lavoro” dalla rotatoria Mugnano del Cardinale (km 64,000) fino allo svincolo di Manocalzati (km 87,653), in provincia di Avellino, la Strada Statale 166 “degli Alburni” da località Fonte di Roccadaspide (km 10,000) fino all’intersezione con la S.S. 19 nel Comune di Atena Lucana (km 67,150”, la Strada Statale 18VAR “Cilentana” dall’innesto di Agropoli (km 110,000) fino all’innesto con la Strada Statale 517VAR (km 170,600) e infine la Strada Statale 517VAR “Bussentina” dallo svincolo di Caselle in Pittari (km 12,000) all’innesto con la Strada Statale 19 (km 35,010).

L’Ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.