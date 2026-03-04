Uscirà il prossimo 12 marzo in 300 sale italiane il nuovo film di Rocco Papaleo che è stato presentato oggi in conferenza stampa a Roma. “Il bene comune”, questo è il titolo, è scritto dall’attore e regista lucano assieme a Walter Lupo e prodotto da Picomedia, Less is More Produzioni e PiperFilm.

Le riprese, che si sono svolte per sei settimane tra la Basilicata (tra cui l’ospedale di Lauria) e la Calabria, racconta la storia di una guida escursionistica alla quale è affidato il compito di accompagnare un gruppo di detenute in un’uscita premio che consiste in una gita nel Parco Nazionale del Pollino dalle conseguenze inimmaginabili.

Il cast è formato da Vanessa Scalera, Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano, Andrea Fuorto.