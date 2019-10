Da Teggiano a New York, Carmen Pascucci canta il suo singolo “Roots” anche in italiano

Dopo il successo dell’ultimo singolo in inglese dal titolo “Roots”, la cantautrice originaria di Teggiano, Carmen Pascucci, che vive da tempo in una cittadina vicino a New York, regala al suo pubblico la versione in italiano del brano, tutto incentrato sul concetto di “radici”.

“Per me è stato importante tradurre ‘Roots’ in italiano, – ha spiegato la cantautrice – per poter condividere il brano nella mia lingua madre con i miei conterranei di origine. È veramente una soddisfazione e un’emozione unica”.

Nata in Svizzera, Carmen Pascucci ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Teggiano, poi un periodo nel Regno Unito, per stabilirsi infine a New York, dove vive da 10 anni. Per celebrare le sue origini alle quali è molto legata, ha deciso di girare il videoclip del brano tra Sala Consilina e Teggiano.

“Roots rappresenta un viaggio dentro me stessa – ha raccontato Carmen – nei sentimenti di bambina, per capire dove sono radicate quelle radici che molto spesso ho sentito traballare. Viaggi, spostamenti, abbandoni ed emozioni dimenticate che ritornano ma in modo positivo, per dare spazio ad una nuova vita, togliendo quella polvere che non permetteva a me stessa di rifiorire e rinascere. ‘Roots’ è una canzone significativa che rappresenta forza, rinascita, voglia di volersi bene!”

Per Camen Pascucci il brano rappresenta una svolta, perché arriva dopo una pausa, durata alcuni anni, nel corso dei quali ha dedicato il suo tempo a capire cosa volesse fare, quale fosse la strada da percorrere per una nuova luce musicale. Anni durante i quali si è occupata delle sue due bambine, continuando a coltivare il sogno di fare la cantante, come quando da piccola usava il cacciavite come microfono, andava in giro per spettacoli di gruppo in varie Regioni d’Italia e partecipava ai concorsi canori.

“Ciò che desidero – ha concluso la cantautrice – è che questa canzone prenda il volo, che la possano ascoltare in tanti sia in inglese che in italiano, che la gente possa in qualche modo identificarsi in essa. Mi auguro di continuare a scrivere e ad interpretare canzoni che possano arrivare al cuore della gente”.

“Roots” si può ascoltare su tutte le piattaforme digitali e sul sito internet di Carmen Pascucci. Il videoclip è disponibile su YouTube.

– Antonella D’Alto –