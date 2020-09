Da Sodalis oltre 100mila euro di servizi a favore del volontariato salernitano per il periodo autunnale

Sono in partenza le attività autunnali messe in campo da Sodalis, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Salerno, per supportare l’operato dei volontari e per qualificarne l’azione attraverso corsi di formazione mirati alle prossime attività previste. Con la pubblicazione sul sito dell’avviso delle MAP (Micro Azioni Partecipate) indirizzato a tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale della provincia di Salerno, Sodalis collaborerà alla realizzazione di microazioni proposte dalle organizzazioni fornendo un supporto progettuale ed organizzativo e contribuendo fino ad un importo complessivo di 83mila euro.

Le richieste di partecipazioni dovranno pervenire attraverso la compilazione del form online entro le 13.30 di venerdì 25 settembre.

Pubblicato, inoltre, il calendario formativo denominato FAQ 2020 – percorsi di sviluppo di specifiche competenze, che arricchisce, grazie al supporto delle organizzazioni del territorio, le opportunità per qualificare l’azione volontaria del percorso dell’UNIVOL – Università del Volontariato. In larga parte, la realizzazione dei corsi sarà organizzata online al fine di facilitare la presenza e ridurre i rischi derivanti dall’emergenza sanitaria.

I corsi in programma verteranno sui temi quali la protezione civile, BLSD, caregiver e volontariato, educazione ambientale, educazione alla salute e all’affettività, comunicazione efficace e social media, sviluppo di competenze socio relazionali, volontariato e cure palliative, addetti all’uso della motosega, tutela e promozione del territorio, educazione alimentare ed oncologica, competenze relazionali e “life skills”, pianificazione e gestione dell’emergenze, gestione portali informativi per ETS, primo soccorso in ambiente montano.

L’avviso delle MAP e l’elenco dei corsi con le modalità di iscrizione sono presenti sul sito www.csvsalerno.it.

Proseguono, infine, le attività ordinarie di consulenza legale, amministrativa ed informatica e di supporto logistico. Tutti i servizi sono forniti gratuitamente e sono rivolti a tutti i volontari ed alle associazioni di volontariato e di promozione sociale della provincia di Salerno.

– Chiara Di Miele –