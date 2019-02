Da PAMA Arredamenti a Polla competenza e professionalità per gli ambienti professionali

Esperienza, competenza e passione sono le qualità che da oltre 25 anni contraddistinguono l’azienda PAMA Arredamenti in Contrada Sant’Antuono a Polla.

Il design, la funzionalità, l’innovazione e la qualità manifatturiera sono i fattori irrinunciabili che permettono a PAMA di qualificarsi come leader nel campo della progettazione, realizzazione, arredo e sviluppo di ambienti dedicati al food (ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie) e al no food (hotel, negozi, uffici e strutture di grandi o piccole dimensioni).

L’azienda realizza allestimenti in tutta Italia ed anche all’estero. In particolare, ha realizzato arredamenti di alcuni tra i più famosi marchi italiani, tra cui la pasticceria storica “Moccia” a Napoli, a Firenze con il marchio “Fratelli La Bufala”, nota pizzeria con circa 100 punti vendita in Italia e nel mondo, altri allestimenti a Milano, a Roma, a Manchester e così via, oltre che numerosi arredamenti sulla Costiera Amalfitana.

Una storia di professionalità e aggiornamento continuo con uno staff attento alla cura dei dettagli e alla ricerca della soddisfazione del cliente, con cui si instaura un rapporto di collaborazione che inizia con la consulenza, prosegue con la stesura del progetto tecnico fino alla realizzazione dei prodotti scelti.

Grazie alla presenza e alla creatività di collaboratori e partner qualificati, ogni progettazione è pensata per ottimizzare tempo e budget, senza rinunciare ai più alti standard qualitativi, sia nei materiali utilizzati che nella fornitura delle attrezzature professionali più adatte.

Qualsiasi progetto di arredamento inizia con il servizio di consulenza, approfondita e gratuita, in cui si analizzano diversi aspetti per la comprensione del lavoro da intraprendere. Lo staff PAMA segue le pratiche di finanziamento per l’arredamento e le attrezzature del locale, cercando la miglior soluzione di finanziamento e leasing.

PAMA pianifica le attività di cantiere e assume la completa direzione dei lavori, per coordinarne l’andamento e i dettagli esecutivi e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di contratto. Con la formula “chiavi in mano” l’azienda fornisce arredamenti completi, diventando unico referente commerciale: la soluzione ideale per rispondere alle attività che hanno bisogno di comprimere i tempi e controllare i costi. Si occupa anche del controllo delle prestazioni e delle procedure di collaudo.

Per informazioni rivolgersi allo 0975/331865, inviare una mail a info@pama-arredamenti.it o navigare sul sito www.pama-arredamenti.it.

– Maria De Paola –

