Da domani weekend di eventi a Cinecittà World con Baby K nella Cinepiscina e Cinema Sotto le Stelle

Tanti appuntamenti sono in programma per il prossimo weekend a Cinecittà World di Roma, il parco divertimenti dedicato al cinema e alla tv.

Domenica 11 agosto sarà di scena Baby K. Dalle 17 la bellissima rapper sarà protagonista di uno showcase nella cornice della Cinepiscina di 1700 metri quadri, con spiaggia, lettini, docce e tanto divertimento per gli ospiti. Baby K continua a far ballare milioni di persone ogni estate, da “Roma Bangkok” con 243 milioni di visualizzazioni a “Voglio ballare con te” con 145 milioni di visualizzazioni, da “Zero a Cento” con 157 milioni di visualizzazioni, all’ultima hit estiva, “Playa”, che ha già raggiunto 14 milioni di visualizzazioni in un mese.

A seguire meet&greet per il pubblico di Cinecittà World con firmacopie e foto.

Dal 10 al 24 agosto l’appuntamento è con Cinema Sotto le Stelle. La sera in Cinecittà Street si potranno gustare film, anteprime cinematografiche e spettacoli selezionati da Cinecittà World, in collaborazione con Tivùsat. Tutte le sere, dalle 21, si potrà assistere alle proiezioni.

Si comincia domani, sabato 10 agosto con “Una Moglie Bellissima”, un film con Leonardo Pieraccioni, Laura Torrisi, Gabriel Garko, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo. Domenica 11 agosto è la volta di “Parto col Folle” con Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan, Juliette Lewis, Jamie Foxx mentre lunedì 12 agosto verrà proiettato “Sister Act – Una svitata in abito da suora”.

