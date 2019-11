Da domani Fratel Costantino De Bellis, fondatore degli “Amici di San Rocco”, ospite a Ceraso

Dal 5 al 7 novembre Fratel Costantino De Bellis, fondatore dell’associazione europea “Amici di San Rocco“, sarà in visita alla comunità e al gruppo “Amici di San Rocco” a Santa Barbara di Ceraso, nel Cilento.

Il frate è stato invitato dal parroco, don Salvatore Monterosso, per pianificare e programmare il cammino del gruppo e per programmare una serie di attività spirituali per il 2020 in onore di San Rocco.

“Essere autentici Amici di San Rocco è testimoniarlo e proporlo – afferma Fratel Costantino – ecco perché ancora affascina la vita di questo Santo e noi vogliamo rivolgerci a Lui che è luce per i nostri passi. Il mio mio augurio è di sperimentare la compagnia di San Rocco, la sua luce illumini il cammino di chiunque lo invoca con fede perché Rocco gode ora della luce di Cristo in paradiso ed è amico di tutti perché amico di Dio“.

– Chiara Di Miele –