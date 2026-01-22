La Comunità Montana Vallo di Diano dà il via domani, venerdì 23 gennaio, al suo nuovo e articolato ciclo di incontri formativi, dedicato al Procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti, con un focus sull’evoluzione normativa e giurisprudenziale. Il corso, rivolto a pubblici amministratori e personale della Pubblica Amministrazione locale, si terrà presso la sede dell’Ente in via Vascelle a Padula.

L’appuntamento inaugurale di domani sarà dedicato ai principi generali dell’attività amministrativa e ambito di applicazione della Legge n. 241/1990 fra diritto nazionale e diritto europeo. A tenere la lezione saranno il dottor Carlo Buonauro e il dottor Marco Martone.

Il ciclo, che si articolerà in quattro appuntamenti fino a marzo, vedrà gli interventi del presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito, insieme al vicepresidente Antonio Pagliarulo, al segretario generale Lucio Pisano e all’avvocato amministrativista Nicola Senatore, curatore della rassegna.

“Con questi corsi proseguiamo nell’opera di diffusione della cultura amministrativa per la crescita del territorio – ha dichiarato il presidente Esposito – La partecipazione ai cicli precedenti, con uditori da oltre i confini del Vallo di Diano, è prova del gradimento registrato. Investiamo nella crescita degli uffici a diretto vantaggio di tutte le forze produttive del nostro comprensorio“.

Il vicepresidente Pagliarulo ha sottolineato come “questi corsi siano generatori di valore aggiunto per la nostra comunità nonché strumenti per sviluppare il capitale umano presente nelle Pubbliche Amministrazioni locali”.

Il calendario completo degli incontri

Il percorso formativo proseguirà poi nei mesi di febbraio e marzo con il seguente calendario:

6 febbraio: “Il Provvedimento amministrativo e l’autotutela; Il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza”. Relatori: dottor Nicola Durante e avvocato Nicola Senatore.

27 febbraio: “Semplificazione e liberalizzazione amministrativa; L’attività amministrativa per accordi e l’amministrazione informatica e telematica”. Relatori: dottor Nicola D’Angelo e avvocato Nicola Senatore.

20 marzo: “Il ruolo della Corte dei Conti: i controlli e la responsabilità amministrativa e contabile; I reati contro la pubblica amministrazione”. Relatori: dottor Ernesto Gargano e avvocato Vincenzo Bonafine. Le conclusioni del ciclo saranno a cura del professor Gianpiero Paolo Cirillo