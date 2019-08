Prende il via domani un nuovo evento estivo nella rinnovata location del Summer Garden del Magic Hotel di Atena Lucana. Dopo il successo di “ltalian’s Street Food”, dedicato al cibo interamente al cibo di strada, dall’8 al 12 agosto spazio a “Pane, pesce e fantasia”: bollicine, baccalà, pesce fritto e street food al profumo di mare.

L’appuntamento nasce dalla passione che lo staff del Magic Hotel mette tutti i giorni nella cucina a base di pesce, rivisitata questa volta in chiave di “cibo da strada” con simpatici panini, pinse e cuoppi fritti.

L’estate, con le sue bellissime serate, regala l’atmosfera giusta per poter apprezzare ancora di più momenti conviviali con i propri amici, e il Magic Hotel offre l’occasione giusta per trascorrere una lieta serata nel suo Summer Garden. Non mancheranno Gin Tonic e Negroni, la selezione di vini e momenti di live music.

E’ consigliata la prenotazione al numero 0975/71292, tramite Whatsapp al 348/3973163 o con un messaggio privato alla pagina Facebook del Magic Hotel.

– Paola Federico –