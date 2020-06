Da domani accessibile la prima spiaggia libera a Marina di Eboli

Da domani, sabato 13 giugno (per tutta la giornata e fino alle ore 20.00), ogni giorno sarà possibile fruire della prima spiaggia libera a Marina di Eboli – Casina Rossa in via Giannattasio.

L’ingresso è gratuito e su prenotazione, fino ad esaurimento delle disponibilità degli stalli. È possibile prenotare contattando il numero 391/4884541 (riferimento del Nucleo Comunale di Protezione Civile) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Ciascuna prenotazione, replicabile, dovrà essere relativa ad una sola giornata per volta. All’atto della stessa occorrerà fornire le generalità del nucleo familiare o del gruppo che intende usufruire dell’accesso alla spiaggia.