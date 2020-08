Da Cosilinauto scopri la rivoluzione di Jeep 4xe Plug-In Hybrid. 100% Hybrid, 100% Jeep

4xe Plug-In Hybrid è la rivoluzione della mobilità secondo Jeep. Motore a benzina e motore elettrico insieme per dare inizio a una nuova rivoluzione firmata Jeep.

Jeep 4xe Plug-In Hybrid è il 4×4 che regala una guida più efficiente e delle performance straordinarie, mantenendo le migliori performance di categoria grazie alla combinazione di un potente motore a combustione anteriore e una sorprendente propulsione elettrica posteriore. Consumi ed emissioni ridotti, tenuta di strada ulteriormente migliorata ma, più di ogni altra cosa, 4xe è la chiave di accesso a un nuovo mondo di soluzioni di mobilità che evolve il modo stesso di vivere l’esperienza Jeep.

Il nuovo selettore delle Jeep 4xe Plug-in Hybrid permette di selezionare lo stile di guida più adatto in ogni situazione. La modalità Hybrid premia tutto il potenziale del motore combinato. La modalità Electric disattiva il motore termico e si affida totalmente a quello elettrico, senza generare emissioni. La modalità E-Save permette di preservare la batteria che viene ricaricata durante la marcia.

Caricare la batteria delle nuove vetture Jeep 4xe Plug-In Hybrid è semplice, intuitivo e conveniente grazie alle diverse soluzioni di ricarica. Con l’introduzione di nuovi servizi e funzionalità dedicate puoi ricaricare la batteria agevolmente in tutta Europa e spostarsi non è mai un problema. Inoltre le nuove Jeep 4xe Plug-In Hybrid sono dotate degli innovativi Uconnect Services per permettere di interagire con l’auto e pianificare i rifornimenti di energia ovunque. Ogni vettura mette a disposizione diversi metodi di ricarica, intuitivi, versatili e adatti ad ogni esigenza. E’ previsto di serie il cavo di alimentazione che ricarica la batteria semplicemente collegandosi alla rete domestica in un tempo di ricarica completa stimato in circa 5 ore. Per ridurre i tempi di ricarica la nuova easyWallbox (disponibile come optional) è la presa intuitiva, intelligente e connessa che puoi installare facilmente a casa tua senza l’ausilio di un elettricista e legge l’assorbimento energetico della tua abitazione, adatta la potenza di carica impedendo il black out e memorizza lo storico delle ricariche, prevedendo i picchi abituali per ottimizzare la ricarica. Anche in viaggio è semplice ricaricare grazie al Cavo Modo 3 compatibile con tutte le colonnine pubbliche presenti sul territorio europeo.

La nuova tecnologia 4xe Plug-In Hybrid permette di monitorare i parametri della batteria, la climatizzazione e la fase di ricarica direttamente dallo smartphone.

Sarà possibile scegliere tra Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe nelle versioni Limited, S e Trailhawk, che entrano nel mondo dell’elettrificazione con la nuova tecnologia 4xe e coniugano la tradizionale trazione integrale alla straordinaria propulsione elettrica.

