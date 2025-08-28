Da Confesercenti Vallo di Diano a Sala Consilina numerosi servizi di Camera di Commercio. Ecco quali
La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ricorda che presso il proprio sportello, attivo sul territorio da 12 anni, è possibile accedere ai servizi Camera di Commercio di Salerno: visure camerali, atti e bilanci certificati, carte tachigrafiche e vidimazione dei registri.
E’ possibile inoltre avere il rilascio della firma digitale e della pec, indispensabili per accedere ad ulteriori servizi.
Oltre a questi, sono tanti altri i servizi, tra cui le politiche attive per il lavoro e la finanza agevolata, disponibili presso lo sportello aperto a Sala Consilina, adiacente alla Banca Monte Pruno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
“Continua la nostra attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai cittadini del territorio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino –. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre vicini ai nostri imprenditori, facilitando e sostenendo il loro lavoro, così da contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio”.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.