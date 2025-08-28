La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, ricorda che presso il proprio sportello, attivo sul territorio da 12 anni, è possibile accedere ai servizi Camera di Commercio di Salerno: visure camerali, atti e bilanci certificati, carte tachigrafiche e vidimazione dei registri.

E’ possibile inoltre avere il rilascio della firma digitale e della pec, indispensabili per accedere ad ulteriori servizi.

Oltre a questi, sono tanti altri i servizi, tra cui le politiche attive per il lavoro e la finanza agevolata, disponibili presso lo sportello aperto a Sala Consilina, adiacente alla Banca Monte Pruno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

“Continua la nostra attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai cittadini del territorio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano Maria Antonietta Aquino –. Il nostro obiettivo è quello di essere sempre vicini ai nostri imprenditori, facilitando e sostenendo il loro lavoro, così da contribuire alla crescita e allo sviluppo del territorio”.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.