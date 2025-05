Nuovo Opel Frontera è il supereroe di tutti i giorni che le famiglie stavano aspettando. Con il suo design robusto, molto spazio, propulsori elettrificati e disponibile a un prezzo accessibile, è un SUV progettato per affrontare le avventure della vita quotidiana.

Nuovo Opel Frontera non è solo il SUV perfetto per la famiglia, ma molto di più. Mentre molte vetture moderne stanno diventando sempre più complicate e costose, Frontera offre esattamente ciò di cui la maggior parte dei clienti ha davvero bisogno: dotato di grande spazio, si concentra sull’essenziale ed è intuitivo da usare ma, soprattutto, ha un prezzo accessibile.

Rappresenta un nuovo tipo di mobilità sinonimo di libertà e affidabilità. Il vero punto di forza di Nuovo Opel Frontera è l’attenzione all’essenziale. Linee pulite e aspetto robusto all’esterno con interni ariosi e versatili. Brilla con soluzioni tanto intelligenti quanto accessibili. Offre fino a 1.600 litri di spazio nel bagagliaio.

Con la funzione brevettata Intelli-Seat per guidatore e passeggero anteriore Opel rende ancora una volta accessibili ad un’ampia platea di clienti le innovazioni dei sedili. Inoltre, l’infotainment e gli altri sistemi di Nuovo Opel Frontera, a differenza di molti nuovi modelli, possono essere utilizzati in modo semplice e intuitivo. Ad esempio, la versione di accesso alla gamma, HYBRID EDITION, è disponibile con un prezzo Promo a partire da 24.500 euro (prezzo chiavi in mano, IPT esclusa), con inclusi il cambio automatico, doppio display da 10” con navigatore e connessione wireless per gli smartphone con Android Auto e Apple CarPlay oltre a Rearview camera con sensori. Opel Frontera è disponibile con cinque o sette posti.

Scoprilo da Casalmotor in via Quattro Querce a Sala Consilina.

