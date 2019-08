Da Caggiano a piedi al Santuario di Viggiano. Un gruppo di devoti ripercorre gli antichi sentieri

Si è rinnovato il tradizionale cammino a piedi di un gruppo di devoti che sono partiti da Caggiano giovedì scorso e questa mattina sono giunti al Santuario della Madonna Nera a Viggiano.

I 22 devoti hanno intrapreso il cammino da Località Cardoni, sui monti caggianesi e, ripercorrendo gli antichi sentieri tra i monti della Basilicata per circa 56 km, questa mattina sono giunti sul Monte di Viggiano. Durante il percorso si sono aggiunti altri fedeli alla Madonna Nera.

I devoti hanno suddiviso il percorso in tre tappe: il primo giorno hanno percorso circa 23 km per giungere a Sasso di Castalda; il secondo giorno sono partiti per le pendici del Monte Volturino percorrendo circa 20 km; il terzo giorno hanno percorso 15 km per arrivare sul Sacro Monte.

“Da diversi anni percorriamo questi sentieri con devozione e con tanto entusiasmo e nonostante la pioggia che ci ha sorpresi il secondo giorno abbiamo vissuto un’esperienza intensa – racconta Giuseppe Carucci – Ogni anno il gruppo si arricchisce di devoti volenterosi di intraprendere il cammino“.

Al loro arrivo sul Monte, i caggianesi sono stati accolti dal Sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala.

Il popolo di Caggiano è molto devoto alla Madonna Nera di Viggiano, infatti ogni anno viene costruito un Cinto che durante l’ultima domenica di agosto compie il giro del paese, insieme a zampognari e all’intera popolazione, per poi accompagnare in processione la Madonna Nera a Viggiano la prima domenica di settembre.

– Rosanna Raimondo –