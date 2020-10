Cucina in fiamme in un appartamento ad Agropoli. Paura tra i residenti

Un incendio è divampato nella serata di ieri ad Agropoli, in un condominio in via Bonora.

Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento sito al quarto piano e ad innescarle pare sia stato il mal funzionamento dei fornelli in cucina, probabilmente non collegati bene con la bombola del gas.

Il fuoco, preceduto da un’esplosione, ha investito in breve tempo gli altri elettrodomestici e l’intera cucina. Era ben visibile dall’esterno dell’abitazione ed ha causato momenti di panico tra i residenti, molti dei quali, compreso il pericolo hanno evacuato il palazzo.

Sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Agropoli che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione, insieme agli agenti della Polizia Municipale.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal Capitano Fabiola Garello.

– Paola Federico –